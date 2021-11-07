Ekonomi TOGG’un test süreçleri başladı

TOGG’un test süreçleri başladı

Ekonomi

TOGG’un test süreçleri başladı

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TOGG’un test süreçlerinin başladığı duyuruldu.

07 Kasım 2021, Pazar 01:55 Son Güncelleme:
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Testlere ilişkin videonun da yer aldığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "Ürün stratejimizin en önemli aşamalarından biri olan test süreçlerimiz, farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde başladı. Şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor."

AA

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