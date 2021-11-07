TOGG’un test süreçleri başladı
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TOGG’un test süreçlerinin başladığı duyuruldu.
07 Kasım 2021, Pazar 01:55 Son Güncelleme:
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Testlere ilişkin videonun da yer aldığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "Ürün stratejimizin en önemli aşamalarından biri olan test süreçlerimiz, farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde başladı. Şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor."
AA