TOGG’un test süreçleri başladı

Testlere ilişkin videonun da yer aldığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "Ürün stratejimizin en önemli aşamalarından biri olan test süreçlerimiz, farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde başladı. Şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor."

AA