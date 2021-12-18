Türkiye'nin Otomobili'nin logosu tasarlandı. Doğu ile batının buluşma noktasını betimleyen tasarım turkuaz renk ile yapıldı.

Togg’un logosu yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu da vurguluyor.

Yerli ve global ajansların dahil olduğu bir sürecin ardından, bugüne kadar Türkiye’de ve dünyada önemli markaların logolarını tasarlayan marka ajansı CGH’nin logo tasarımı en yüksek puanı alarak, Togg’un logosu olarak seçildi. Logo tasarımında iki ok, ortasında değerli taş şeklini oluşturacak şekilde kaynaşarak, Doğu ve Batı’nın bir araya gelmesini simgeliyor. Logo aynı zamanda Togg’un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu da vurguluyor. Logo için Avrupa Birliği, ABD, Çin, Rusya, Azerbaycan, Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye’de gerekli tescil işlemleri başlatıldı.







