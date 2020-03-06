Dünya Togo’da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Togo’da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Dünya

Togo’da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Batı Afrika ülkesi Togo’da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.

06 Mart 2020, Cuma 21:34 Son Güncelleme:
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Ulusal basındaki haberlere göre, Togo Başbakanı Komi Selam Klassou, başkent Lome’deki üniversite hastanesinde karantina altında olan hastanın durumunun iyi olduğunu belirtti. Başbakan Klassou’nun verdiği bilgiye göre 22 Şubat-12 Mart tarihleri arasında sırasıyla Benin, Almanya, Fransa ve Türkiye’de bulunan hasta, 2 Mart’ta Benin kara sınırından Togo’ya geçti. Hükümet, salgının yayılmasını önlemek için gerekli tüm tedbirlerin alındığını duyurarak, halka panik yapmadan tavsiyelere uymaları çağrısında bulundu. Afrika kıtasında Togo’nun yanı sıra Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas’ta Kovid-19 vakaları görüldü. Bu arada Fildişi Sahili’nde düzenlenmesi planlanan "Afrika CEO Forumu" Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi.

AA

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