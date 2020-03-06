Togo’da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Ulusal basındaki haberlere göre, Togo Başbakanı Komi Selam Klassou, başkent Lome’deki üniversite hastanesinde karantina altında olan hastanın durumunun iyi olduğunu belirtti. Başbakan Klassou’nun verdiği bilgiye göre 22 Şubat-12 Mart tarihleri arasında sırasıyla Benin, Almanya, Fransa ve Türkiye’de bulunan hasta, 2 Mart’ta Benin kara sınırından Togo’ya geçti. Hükümet, salgının yayılmasını önlemek için gerekli tüm tedbirlerin alındığını duyurarak, halka panik yapmadan tavsiyelere uymaları çağrısında bulundu. Afrika kıtasında Togo’nun yanı sıra Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas’ta Kovid-19 vakaları görüldü. Bu arada Fildişi Sahili’nde düzenlenmesi planlanan "Afrika CEO Forumu" Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi.

AA