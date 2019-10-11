Tokalaşmanın 3 saniyeden uzun sürmesi kaygıyı tetikleyebilir

Science Focus'un haberine göre, İngiltere'deki Dundee Üniversitesi Sosyal Bilimler Okulu Psikoloji Bölümü'nden Dr. Emese Negy'nin önderliğindeki çalışmada yüksek lisans öğrencileri, 36 katılımcıyla işleri ve kariyer hedefleri konusunda mülakat yaptı.

Katılımcılar, daha sonra ikinci bir araştırmacıyla tanıştırıldı.

Bu araştırmacı da bazı katılımcılarla 3 saniyeden az (normal), bazılarıyla 3 saniyeden fazla (uzun) tokalaşırken, bir kısmıyla ise hiç tokalaşmadı.

Çalışmada tokalaşmanın öneminden haberi olmayan katılımcıların, buna yönelik tepkileri incelendi.









Uzun tokalaşanların kaygısı arttı

Buna göre uzun tokalaşmaya maruz kalanların daha az güldüğü ve kaygılarının arttığı ortaya çıktı.

Normal tokalaşanlar ise daha fazla gülümseyip daha doğal davranıyor.

Kameralar önünde uzun tokalaşmak ise etkileyici ancak ikili ilişkileri en başından riske atabiliyor.

AA





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