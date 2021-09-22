Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 19.09'da merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesinde deprem meydana geldi. Yerin 14.34 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçenin yanı sıra il merkezi ile çevre illerde de hissedildi. Deprem, can ve mal kaybına yol açmadı. AFAD'dan yapılan açıklamada ise "Geçmiş olsun Tokat. Niksar ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.









DEPREM UYARISI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Görür şunları söyledi; Malatyalı takipçilerim bugünkü Malatya depremiyle ilgili bir şeyler söylememi istediler. Bu deprem Muhtemelen Malatya Fay zonunda oldu. Bu zonun DAF ile olan kesişim bölgesinde ve DAF üzerinde ( Erkenek-Çelikhan) gelecekte ciddi bir deprem bekliyoruz. Burada son deprem 1893’tü.

Arkadaşlar bugün Niksar/Şahinli’de 4,4 deprem oldu. Bu deprem malum, KAF üzerinde. Bu yörede en son büyük bir deprem (7,0) 1942 yılında oldu. 3000 kişi öldü, 6300 kişi yaralandı. Bu bölgede bu büyüklükte bir depremi daha uzun bir zaman için beklemiyoruz. Sevgiyle.