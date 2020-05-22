Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 10 öğretim görevlisi alacak. Bugün (22 Mayıs) açılan ilanın son başvuru tarihi 12 Haziran olarak belirtildi.

10 öğretim görevlisi Tıbbi Hizmetler ve Teknikler, Türk Müziği, İslam Tarihi ve Sanatları, Hemşirelik, İnşaat, Elektrik Ve Enerji bölümlerinde 1'er ve Rektörlük'te 4 kişi olmak üzere istihdam edilecek.

İlana başvurular kadroların açıldığı birimlere şahsen ya da posta yoluyla yapılacak. Adaylar sadece bir kadroya başvurabilecek.

Başvuruda istenen belgeler ve diğer detaylar ise ilan sayfasında belirtildi.







