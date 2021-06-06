Türkiye Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 18 öğretim üyesi alıyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 18 öğretim üyesi alıyor

Türkiye

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 18 öğretim üyesi alıyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 18 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

06 Haziran 2021, Pazar 16:18 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 18 öğretim üyesi alımı yapacak. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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