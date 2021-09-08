Türkiye Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alacak

Türkiye

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü 20 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

08 Eylül 2021, Çarşamba 16:34 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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