Türkiye Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 33 öğretim üyesi alacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 33 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 33 öğretim üyesi alacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 33 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

14 Nisan 2021, Çarşamba 16:45 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Profesör, Doçent , Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 33 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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