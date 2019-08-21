Tokat için sağanak uyarısı

Tokat çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor

21 Ağustos 2019, Çarşamba 20:49
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Tokat için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, bu akşam saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar Tokat çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

DİKKATLİ OLUN UYARISI

Vatandaşların, sağanak nedeniyle görülebilecek kuvvetli rüzgar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

ANKARA (AA)

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