Tokat için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, bu akşam saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar Tokat çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

DİKKATLİ OLUN UYARISI

Vatandaşların, sağanak nedeniyle görülebilecek kuvvetli rüzgar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

ANKARA (AA)