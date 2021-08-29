Kuzu etinin en sevilen hali olan Tokat kebabı, kendine hayran bırakan bir lezzet. Et sevenler "Tokat kebabı nasıl yapılır?" merak ediyor. Her lokmasında ayrı lezzet bulacağınız Tokat kebabı tarifi, hazırlanışı, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

TOKAT KEBABI TARİFİ

Tokat kebabı malzemeler

500 gram kuzu but eti

3 adet patlıcan

1 adet patates

4 adet yeşil biber

2 adet domates

4 diş sarımsak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 silme tatlı kaşığı tuz

Tokat kebabı yapılışı

Etleri iri iri doğrayıp tuzlayın. Patlıcanları alaca soyup patlıcanın büyüklüğüne göre, enine ikiye ya da üçe kesin ve iri iri dilimleyin. Doğradığınız patlıcanları tuzlu suya koyup kenara alın. Patatesleri soyup D şeklinde ince ince dilimleyin. Domatesleri küp küp doğrayın. Sarımsakları soyun ama bütün kalsınlar. Yuvarlak bir fırın tepsisine, bir patlıcan, bir et, bir patates olarak yerleştirin. Ortada kalan boğluğa domatesleri ve sarımsakları yerleştirin. En üste de biberleri dizip üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı gezdirin ve tuz serpin. Fırını 220 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın. Tepsiyi 1 saat fırında pişirin. Ardından çıkarıp sıcak sıcak servis edin.



