Tokat turistik yerler

Tokat halkının çoğu tarım ile geçimini sağladığından bölgede tarım ve hayvancılık gelişmiştir. Bu sebeple Tokat’ta sebze ve meyve bol miktarda bulunmaktadır. En çok yetiştirilen tarım ürünleri soğan, karpuz, kavun, şeker pancarı, patates, fasulye, domates ve mısırdır.

Tokat’ta ne yenir?

Dolayısıyla Tokat mutfağı da bölgede yetiştirilen ürünler doğrultusunda gelişmiştir. Tokat üzümü ile de ünlü bir şehirdir. Üzüm yaprağı ile yapılan yemekler de bölgenin en sevilen yemekleri arasında yer almaktadır. Bu üzümler şarap yapımı için de tercih edilen üzümlerdir.

Tokat Sarması

Mevsiminde toplanan Tokat bağ yaprağı olarak bilinen asma yaprağı ile yapılan bir yemektir. İçine pirinç, kuş üzümü, çam fıstığı, kuru soğandan oluşan malzeme sarılarak pişirilir. Soğuk olarak yenmektedir.

Tokat Kebabı

Patlıcanların, kemikli kuzu etinin ya da köftenin harika birlikteliğinden oluşan bir yemektir. Domatesli sos, közlenmiş biber ve domates eşliğinde servis edilmektedir.

Bat

Bat, Tokat mutfağının en ünlü yemeklerindendir. Islatılmış bulgura, Tokat baklası, salça ve bol su eklenerek yapılmaktadır. Sulu bir salata gibidir.

Tokat Çökeleklisi

Yufkanın içerisine Tokat çökeleklisi diye adlandırılan peynir çeşidi konularak yapılan bir çeşit hamur işidir. Evlerde az yağlı tavada yahut odun ateşinde sac üzerinde pişirilmektedir. Çay ile birlikte ikram edilmektedir.

Niksar Çöreği

Bol ceviz kullanılarak yapılan bir tür çörektir.

Tokat’ta gezilecek yerler

Tokat tarih boyunca çeşitli medeniyetlerin evi olmuştur. Bu medeniyetlerden kalan ilçe ve köylere yayılmış sayısız tarihî eserin pek çoğu 5000 yıldan bu yana savaşlar ve depremler neticesinde hasar görmüştür. Roma İmparatoru Sezar'ın “Geldim, gördüm, yendim”' dediği noktanın Zile olduğu düşünülmektedir. Tokat doğal güzellikler açısından da şanslı bir ildir. Çevresinde önemli mağaralar, kanyon ve gölü olan bir millî park bulunmaktadır. Şehir kaplıcaları ile de ünlüdür. Reşadiye ve Sulusaray kaplıcaları gidilebilecek önemli termal bölgelerdir.

Tokat Kalesi

Kalenin M.S. 5 ve 6.yy’da yapıldığı düşünülmektedir. Uzun yıllar Bizanslıların elinde kalmıştır. Selçuklu ve Osmanlı devirlerinde savunma amacıyla onarılıp yenilenmiştir.

Sebastapolis Antik Kent

Sulusaray ilçe merkezinde yer alan Antik Kent, Tunç Çağı’nda kurulmuştur. Antik Sebastapolis Kenti’nin kuruluş tarihi henüz kesin olarak bilinmemektedir. M.Ö. 1. yüzyılda kurulmuş olduğu düşünülmektedir. Sebastapolis kelime olarak Latincedir ve “Büyük azametli şehir” anlamına gelmektedir. Bazı kaynaklarda ise Herakleopolis adı geçmektedir. Kentin Roma ve Bizans Dönemi’nde önemli bir yerleşim alanı olduğu bilinmektedir.

Ballıca Mağarası

İndere adıyla bilinen mağara, Ballıca, Pazar köyünde bulunmaktadır. Dünyanın en büyük mağaraları arasında yer alan mağara 1995'ten bu yana ziyarete açıktır. Mağaranın oluşumu 4 milyon yıl önce başladığı tahmin edilmektedir. Yaklaşık 680 metre uzunluğunda 90-95 metre yüksekliğindedir.

Reşadiye Kaplıcaları

İlçede sağaltım özellikleri taşıyan kaynaklar ilçe turizminin önemli bir parçasıdır. Reşadiye, kaplıcaları ile ünlü bir ilçedir. Suyu; 48 derecede en yüksek ısı, litrede 4 gr'ın üzerinde yüksek minerale sahiptir.

Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi

Atatürk, Millî Mücadele zamanında ve Cumhuriyet ilan edildikten sonra burayı birkaç defa ziyaret etmiştir. Ziyaretlerinin bazılarında Mustafa Vasfi Süsoy’a ait bu evde kalmıştır. Ev sonradan müze hâline getirilmiştir.

Gök Medrese

Anadolu Selçuklularının önemli yapıları arasında yer alan Gök Medrese'nin kitabesi yoktur. Ancak, Muiniddin Süleyman Pervane'nin etkin olduğu dönem göz önünde bulundurularak, yapımının 13. yüzyılın üçüncü çeyreği olduğu düşünülmektedir.

Tokat Müzesi

Şehir merkezinde yer alan tarihî Sulusokak'ta bulunan ve bir Osmanlı yapısı olan bedestende bulunmaktadır. Arastalı Bedesten olarak bilinen yapı da tarihî bir yapı olmak ile birlikte ne zaman yaptırıldığı tam olarak bilinmemektedir. Günümüze gelebilen kalıntılardan ve tarihî kaynaklardan XV.ve XVI. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir.

Sulusaray Kaplıcası

Tarihî Nicepolis Harabeleri arasında yer alan Sulusaray Kaplıcası, bölgenin en önemli kaplıcasıdır. Burada 2 adet otel bulunmaktadır.

Ali Paşa Cami

Cumhuriyet Meydanı’nda yer almaktadır. Osmanlı anıt eserlerinin en güzel örneklerindendir. Sultan 2. Selim zamanında Ali Paşa tarafından 1572 yılında inşa ettirilmiştir.

Behzat Cami

Behzat çarşısında yer alan Behzat Çayı yanındadır. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Hoca Behzat tarafından 1535 yılında yaptırılmış bir camidir.

Meydan Cami

Sultan 2. Beyazıt’ın Annesi Gülbahar Hatun adına yaptırdığı camidir. 1485 yılında yaptırılmıştır. Şehirdeki en güzel Osmanlı eseri olarak bilinmektedir. Eşsiz bir tarih ve doğal güzellikler sunan Tokat’ı daha yakından tanımak isteyebilirsiniz.