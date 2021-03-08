Türkiye Tokat'ta 30 öğretmen karantinaya alındı, eğitime ara verildi

Tokat'ta 30 öğretmen karantinaya alındı, eğitime ara verildi

Türkiye

Tokat'ta 30 öğretmen karantinaya alındı, eğitime ara verildi

Tokat'ın Çat beldesinde ilkokul, ortaokul ve liselilerin birlikte eğitim gördüğü okulda bir öğretmenin koronavirüse yakalanmasının ardından aynı okulda görev yapan 30 öğretmen karantinaya alındı.

08 Mart 2021, Pazartesi 14:58 Son Güncelleme:
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Kent merkezine bağlı Çat beldesinde bulunan Hüseyin Abbas Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu ile Şehit Üsteğmen Ragıp Yılmaz Ortaokulu binası tadilata alındı.



Her iki okulun öğretmen ve öğrencileri geçici olarak beldedeki Şehit Adem Gövce ilkokulu binasına taşınarak eğitim-öğretime başladı. Ancak okuldaki lise öğretmenlerinden birinin yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine onunla aynı servisi kullanan 30 öğretmen de 10 gün izole edildi. Öğretmenlerin izole edilmesi nedeniyle binada lise ve ortaokul düzeyinde eğitim gören 360 öğrenci evlerine gönderilerek, eğitime 10 gün ara verildi.

Çat Belediye Başkanı Ramazan Altun, "Şu andaki binamızda 3 okul aynı anda hizmet vermektedir. Bir öğretmenimizde koronavirüs tespit edildiği ve 30 öğretmenimiz de onunla aynı servisi kullandığı için karantinaya alındı. Okulumuzda bulunan 360 öğrencimiz evlerine gönderildi ve eğitime 10 gün ara verildi" dedi.

DHA


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