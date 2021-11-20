Tokat'ta saat 10.02'de 4.0 ve 10.03'te ise 3.6 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremlere ilişkin verileri paylaştı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi. Saat 10.02'de yaşanan depremin derinliği 12.37 km. olarak açıklandı. 4.0 büyüklüğündeki depremin hemen 1 dakika sonrasında aynı bölgede bir deprem daha meydana geldi.

Saat 10.03'te yaşanan depremin büyüklüğü ise 3.6 olarak açıklandı.

AFAD VE KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Depremlere ilişkin verileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi paylaştı.



