Türkiye Tokat'ta feci kaza: Hamile kadın ve bir çocuk hayatını kaybetti

Tokat'ta feci kaza: Hamile kadın ve bir çocuk hayatını kaybetti

Türkiye

Tokat'ta feci kaza: Hamile kadın ve bir çocuk hayatını kaybetti

Tokat'ta meydana gelen bir trafik kazasında hamile bir kadın ve bir çocuk hayatını kaybetti.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 10:25 Son Güncelleme:
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Ferdi Yaşar (38) idaresindeki 60 ABD 205 plakalı otomobil, Tokat-Niksar kara yolunun 63. kilometresinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, araçta bulunan ve hamile olduğu öğrenilen Esra Polat (23) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile aynı aileden Neşe Yeşersu (27), Arife (31), Taha Niyazi (8) ve Eren Yaşar (11) kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Taha Niyazi Yaşar, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA

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