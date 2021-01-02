Yurt genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte, kırsal alanlar boş kaldı. Niksar ilçesine bağlı Yeşilkaya köyünde arazide gezinen koruma altındaki 4 karaca, köy yakınlarına kadar indi. Sokağa çıkma kısıtlamasını köydeki bahçe evinde geçiren yerel gazeteci Musa Özdemir, karacaları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bir süre köy yakınında gezinen karacalar daha sonra gözden uzaklaştı.

DHA