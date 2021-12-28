Türkiye Tokat'ta korkutan yangın! Kullanılamaz hale geldi

Tokat'ta korkutan yangın! Kullanılamaz hale geldi

Türkiye

Tokat'ta korkutan yangın! Kullanılamaz hale geldi

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan yangında iki katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

28 Aralık 2021, Salı 01:05 Son Güncelleme:
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Yangın, saat 22.30 sıralarında Reşadiye ilçe merkezinde Kurtuluş Mahallesi Hilal Sokak'ta Mehmet Coşkun'a ait iki katlı evde çıktı.


Evin çatı katında başlayan yangını fark eden Coşkun, ailesiyle birlikte dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine Reşadiye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki binalara sıçramadan 1 saate kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde hasar oluştu.

Fatih YILMAZ/TOKAT (DHA)

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