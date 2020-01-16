TOKİ 2020 kuraları ne zaman çekilecek?
Dar gelirlileri ev sahibi yapmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdelenen "100 Bin Sosyal Konut Projesi", vatandaşlarda büyük bir heyecan yarattı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 başvuru yapıldığını açıklarken kura çekiliş tarihini de duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da, Akıllı Şehirler Kongresi Programı'nda 100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne yapılan başvuru sayısını açıklamıştı.
Erdoğan, "Akıllı şehir hizmetleriyle insanların yaşam kalitelerini nasıl kolaylaştırabilirsek, vatandaşlarımızın bu işi sahiplenme düzeyini de arttırabiliriz. Bir adım attık dedik ki, çevre şehircilik bakanlığımız 100 bin sosyal konut inşaasına başlayacak. Müraacatlar şuan itibariyle bitmiş durumda. Genel toplam 1 milyon 92 bin 741. Bu nereden geliyor, demek ki halkımız şu anki yönetimine güveniyor." demişti.