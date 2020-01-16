TOKİ 2020 kuraları ne zaman çekilecek? Dar gelirlileri ev sahibi yapmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdelenen "100 Bin Sosyal Konut Projesi", vatandaşlarda büyük bir heyecan yarattı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 başvuru yapıldığını açıklarken kura çekiliş tarihini de duyurdu.