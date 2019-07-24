Balıkesir Merkez Karesi’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek bin konut için hak sahipleri çekilen kura ile belirlendi. İnternette sıklıkla TOKİ Balıkesir kura sonuçları açıklandı mı? sorusu aratılıyor. İşte Toki Balıkesir kura sonuçları hakkındaki detaylar…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından, Türkiye’nin 67 ilinde hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konutun bin konutluk Balıkesir Karesi projesi için kura töreni yapıldı. Karesi projesindeki TOKİ konutları için hak sahipliği belirleme kurası, Şehit Turgut Solak Spor Salonu’nda noter huzurunda yapıldı.

Proje kapsamında, 2+1 ve 3+1 nitelikteki 500’er konut için 5 bin 186 başvuru alındı. Yapılan kura çekimiyle; şehit ve gazi kontenjanından 66, engelli kontenjanından 50, emekli kontenjanından 250 ve diğer kontenjanlardan 634 hak sahibi belirlendi. Kura da ismi okunan vatandaşlar büyük mutluluk yaşarken, bazıları gözyaşlarını tutamadı. Yıllardır ev sahibi olma hayali kurduklarını ifade eden vatandaşlar, bu imkanı sağlayan herkese teşekkür etti.

Hak sahipleri ödemelerini 2+1 nitelikli konutlar için yüzde 12 peşin 180 ay vade, yüzde 20 peşin 240 ay vade, 3+1 nitelikli konutlar için yüzde 10 peşin 120 ay vade, yüzde 20 peşin 180 ay vade seçenekleriyle yapabilecekler.

Alt gelir grubuna yönelik olan 2+1 konutların taksitleri 523 TL’den, orta gelir grubuna yönelik olan 3+1 konutların taksitleri ise bin 27 TL’den başlıyor.

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