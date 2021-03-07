TOKİ duyurdu; ucuz ev fırsatı! Bin 135 konut satışa çıktı...

Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan vatandaşları az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile kira öder gibi konut sahibi yapan Toplu Konut İdaresi (TOKİ), bir yandan kuralı satışlara devam ederken bir yandan da açık satış yöntemiyle kurasız bir şekilde konut sahibi olma fırsatı sunuyor. Şu anda İstanbul dahil 8 ilde 1.135 konut için bu fırsatlar var.

ALT VE ORTA GELIR

TOKİ’nin 6 ilde kurasız açık satış yöntemiyle 841 konut, 2 ilde de 294 konut için kuralı satışlarına başvuru alınıyor. Alt ve orta gelir grubuna hitap eden projelerde fiyatlar en düşük 115 bin lira seviyesinde. En düşük peşinat seçeneğine göre taksitler de yaklaşık 560 lira seviyesinde bulunuyor.

240 AYA KADAR

Ödeme seçenekleri ise projeden projeye farklılık gösteriyor. Seçenekler arasında yüzde 12 peşinat bedeli için 180 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 240 ay vade,yüzde 10 peşinat bedeli için 120 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 180 ay vade bulunuyor. İlk taksit ödemesi ise konut teslim tarihini takip eden ay başlıyor.

6.500 TL SINIRI

Alt gelir grubuna yönelik projelerden konut alabilmek için aranan şartlar şöyle: T.C. vatandaşı olmak, daha önce TOKI’den konut satın almamış olmak ve TOKI’den konut kredisi kullanmamış olmak, Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 6 bin 500 TL olması, kendisine, eşine ve velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı bağımsız bir bölüm veya müstakil bir konut (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması.

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