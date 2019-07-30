Türkiye’nin 67 ilinde hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. TOKİ kura heyecanı bu sefer Erzurum’da yaşandı. Erzurum’da alt gelir grubuna yönelik yapılan konutlar için kura çekilişi yapıldı. Peki, TOKİ Erzurum kura sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ kura sonuçları ile ilgili detaylar…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından, Türkiye’nin 67 ilinde hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konutun bin konutluk Erzurum projesi için kura töreni yapıldı.

Kurada hak sahiplerinin mutluluğu ve gözyaşları bir arada yaşandı. TOKİ tarafından gelirli aileler için yaptırılan konutlara yoğun başvuru yapıldı. Kuraya girecek bin konut için yaklaşık 3 bin kişi başvuru yaptı. Erzurum Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonu’nda noter huzurunda düzenlenen kura çekimiyle dairelerin sahipleri belirlendi.

TOKİ kura çekiminde, 2+1 konutlar 3+1 konutlar için hak sahibi çekilişle belirlendi. İlk önce şehit ailelerine ardından engelliler ve emekliler için kura çekildi. Son bölümde ise diğer vatandaşlara kura çekildi. Kura çekiminde ev sahibi olmaya hak kazananlar büyük mutluluk yaşayarak gözyaşı döktü.

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