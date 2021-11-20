TOKİ ev başvurusu şartları, 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ve yüzde 10, 12, 15, 20, 25 peşinatla ev sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. TOKİ tarafından kura ile satışa sunulan 2+1 ve 3+1 tipindeki evlerin fiyatları 117 bin TL ile 315 bin TL arasında değişiyor. İşte, Ankara, Bursa, Afyon il il TOKİ ev fiyatları ve taksitlerine dair ayrıntılar ve TOKİ ev başvurusu şartları…

TOKİ EV BAŞVURUSU ŞARTLARI

18 yaşını doldurmuş olmak,

Türk vatandaşı olmak,

Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine Türkiye sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutları bulunmamak,

Kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce TOKİ’den konut satın almamış olmak.

Aynı zamanda kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek, birden fazla başvuru yapılması halinde başvurular geçersiz sayılacaktır.

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