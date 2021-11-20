TOKİ ev başvurusu şartları neler? TOKİ’de ev fiyatları ne kadar? Ankara, Bursa, Afyon il il TOKİ ev fiyatları ve taksitleri
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Türkiye’nin pek çok ilinde uygun fiyatlı konut satışlarına devam ediyor. Son yapılan açıklamaya göre, TOKİ Ankara, Bursa, Afyon ve daha bir çok ilde taksitle ev satışı gerçekleştiriyor. Peki, TOKİ ev başvurusu şartları neler? TOKİ’de ev fiyatları ne kadar? İşte, Ankara, Bursa, Afyon il il TOKİ ev fiyatları ve taksitleri…
20 Kasım 2021, Cumartesi 18:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
TOKİ ev başvurusu şartları, 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ve yüzde 10, 12, 15, 20, 25 peşinatla ev sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. TOKİ tarafından kura ile satışa sunulan 2+1 ve 3+1 tipindeki evlerin fiyatları 117 bin TL ile 315 bin TL arasında değişiyor. İşte, Ankara, Bursa, Afyon il il TOKİ ev fiyatları ve taksitlerine dair ayrıntılar ve TOKİ ev başvurusu şartları…
TOKİ EV BAŞVURUSU ŞARTLARI
- 18 yaşını doldurmuş olmak,
- Türk vatandaşı olmak,
- Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine Türkiye sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutları bulunmamak,
- Kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce TOKİ’den konut satın almamış olmak.
Aynı zamanda kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek, birden fazla başvuru yapılması halinde başvurular geçersiz sayılacaktır.
TOKİ EV SATIŞI DETAYLI BİLGİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN
İL İL KONUT FİYATLARI VE TAKSİTLERİ
- Ankara Yenimahalle Yakacık projesinde ise 3+1 nitelik 129 konut, 2+1 nitelikli 73 konut satışa sunuldu. 3+1 konutlar 309 bin liradan, 2+1 konutlar 211 bin liradan başlıyor. Taksitler ise bin 032 liradan başlayacak.
- Bursa’da satışa sunulan 132 konut fiyatı 159 bin liradan başlıyor. Taksitleri ise liradan başlıyor.
- Afyonkarahisar Sandıklı’da satışa sunulan 12 konut için başlangıç satış fiyatı 191 bin lira olacak. 22-26 Kasım arasında başvuruların yapılacağı konutlar taksit tutarı ise 955 liradan başlıyor.
- Burdur Karamanlıdaki 22 konutun başlangıç fiyatı 165 bin lira olarak belirlendi. Taksit tutarı ise 826 liradan başlıyor.
- Aksaray Ağaçören’de satışa sunulan 2+1 nitelikli 32 kontun başlangıç satış fiyatı 176 bin liradan, taksit tutarı 882 liradan başlıyor.
- Bitlis Beşminare projesindeki 139 konutun fiyatı 171 bin liradan başlarken taksitler ise 858 liradan başlayacak.
- Erzincan Kemaliye projesinde satılacak 40 konutun başlangıç fiyatı 148 bin lira, taksitleri ise 493 liradan başlıyor.
- Konya genelinde ise 197 konut kuralı satışa sunuluyor. Fiyatlar 117 bin liradan taksitler 393 liradan başlıyor.
- Kırıkkale Keskin projesinde ise 29 konut satışa sunuldu. Taksitlerin 793 liradan başladığı projedeki konutların fiyatı 158 bin liradan başlayacak.
- Malatya 2+1 ve 3+1 nitelikli 286 konut 172 bin liradan başlayan fiyatlar, 864 liradan başlayan taksitlerle satılacak.
- Kütahya merkezdeki 73 konuta ise vatandaşlar 315 bin liradan başlayan fiyatlar ve bin 970 liradan başlayan taksitlerle sahip olabilecek.
- Yozgat Sorgun’da satışa sunulan 72 konutun fiyatları 158 bin liradan başlıyor. Taksitler ise 795 liradan başlayacak.
- Sivas’taki 74 konutun fiyatları 131 bin liradan başlarken taksitler 437 liradan başlıyor.