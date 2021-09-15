TOKİ Gaziantep başvuruları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, işçi memur ve emeklilerin faydalanabileceği projenin müjdesini geçtiğimiz günlerde vermişti. Başvurular ise 15 Eylül tarihi itibariyle başladı. Başvurular şahsen ve online olarak yapılabiliyor. İşte, Gaziantep TOKİ başvuru sayfası ve TOKİ Gaziantep başvuru ücreti ve diğer detaylar…

TOKİ GAZİANTEP BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından açıklanan 14 bin konut kapsamındaki 800 konut başvuruları 15 Eylül tarihi itibariyle başladı.

İşçi, memur ve emeklilerin faydalanabileceği TOKİ Gaziantep başvuruları, 1 Kasım tarihinde sona erecek.

TOKİ GAZİANTEP BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

TOKİ Gaziantep başvuru işlemleri Gazi Konut A.Ş. satış ofisi ve web sitesi üzerinden alınacak.

TOKİ GAZİANTEP BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

TOKİ Gaziantep 14 bin konut başvuru bedeli 1000 TL olarak belirlendi. 2+1 204 konut, 3+1 159 konut satışa çıkarılacak. Kura ve sözleşme tarihleri Gazi Konut A.Ş. tarafından ilan yoluyla duyurulacak.

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