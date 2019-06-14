TOKİ İstanbul kuraları başlıyor! TOKİ İstanbul kuraları ne zaman?

50 bin sosyal konut projesinde 15 bin 125 konutun kura çekiminin yapıldığını açıklandı. Peki, TOKİ İstanbul kuraları ne zaman? İşte detaylar…

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, "50 bin sosyal konut projesinde 15 bin 125 konutun kura çekimi yapıldı. İstanbul için 6 bin 300 konutun kurası 26 Haziran’da başlıyor" dedi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi’nde gelinen süreç (İhaleler, kuralar), Millet Bahçeleri, TOKİ faaliyetlerinin ekonomiye katkıları ve gelecek dönemdeki hedeflere ilişkin İstanbul’da basın toplantısı düzenledi.

"TOKİ SADECE SOSYAL KONUT YAPACAK"

TOKİ’nin sosyal konuta ağırlık vereceğini kaydeden Bulut, "TOKİ olarak artık sosyal konut dışında bir konut üretimi gerçekleştirmeyeceğiz. Bu doğrultuda biz adımlarımızı başlattık. 5 Mart’ta Cumhurbaşkanımızın müjdelediği 50 bin sosyal konut bu mantıkla ortaya çıkmış bir proje. Bu projenin 50 bin gibi önemli bir rakamla başlatılmış olmasının bir başka sebebi de TOKİ’nin özellikle yatay mimari mahalle kültürü doğayla bütünleşen insanların birbiriyle kaynaşabildiği mahalle arkadaşlığı yapabildiği projeler üretmek maksadıyla ortaya çıktı. 2023 yılına kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın hazırladığı sosyal konutta 250 bin bu hedef doğrultusunda biz çalışmalarımızı başlattık. Bundan sonraki süreçte bütün projelerimiz bu konseptte devam edecek. 50 bin konut projesinin kuralarını 19 Nisan itibariyle tamamladık ve 19 Nisan itibariyle bunların kura işlemlerine başladık. Kura çekimleri 19 Ağustos’a kadar tamamlanacak. Bugün itibariyle 15 bin 125 konutun kura çekimi tamamlanmış durumda. 18 projede 10 bin 271 konutun da ihalesi tamamlanmış ve inşaatları da başlama aşamasına gelmiş durumda. 8 projede bin 686 konut projesi de ihale sürecinde. Dolayısıyla 15 bin üzerinde bir konutun kurasını çekmiş bulunuyoruz. 12 binin üzerindeki bir rakamın da ihale sürecini başlatmış ya da inşa aşamasına gelmiş durumdayız. En çok başvurunun alındığı il İstanbul. İstanbul’da 26 Haziran’da kura başlıyor. Temmuz’un ilk haftasında tamamlanıyor. Ağırlıklı olarak 4 bin konutun üzerinde Kayabaşı, Tuzla Hoşdere, Ayazma ve Silivri de olmak üzere 6 bin 300 konut kurası çekilecek. İstanbul özelinde başvuru sayısının fazla olması nedeniyle bu kurayı çekeceğiz. İstanbul’da yeni sosyal konut projelerinin de hayata geçirilmesini istiyoruz. Dolayısıyla sosyal konut uygulamasına İstanbul’da ağırlık vereceğiz" dedi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, yapılacak olan 50 bin sosyal konut için 318 bin başvurunun yapıldığını ve şu ana kadar 15 bininin kurasının çekildiğini belirten Bulut, 12 bin konutun ise inşaat ve ihale sürecinin devam ettiğini belirtti.