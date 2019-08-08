TOKİ Kocaeli Gebze Kirazpınar kura sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

TOKİ Kocaeli Gebze Kirazpınar kura sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? TOKİ kura çekilişlerinin sonuçlarının açıklanması devam ediyor. Sırada ise TOKİ Kocaeli Gebze Kirazpınar projesi için kura çekilişi var. 6 Mart-19 Nisan tarihlerinde başvuru yapanlar şimdi kura sonuçlarını bekliyor. İşte detaylar...