TOKİ Kocaeli Gebze Kirazpınar kura sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?
TOKİ kura çekilişlerinin sonuçlarının açıklanması devam ediyor. Sırada ise TOKİ Kocaeli Gebze Kirazpınar projesi için kura çekilişi var. 6 Mart-19 Nisan tarihlerinde başvuru yapanlar şimdi kura sonuçlarını bekliyor. İşte detaylar...
TOKİ Kocaeli Gebze Kirazpınar kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ'nin 50 bin konut projesi kapsamında Kocaeli Gebze Kirazpınar'daki konutlar için başvuru yapıp ücret ödeyenler kura sonuçlarını bekliyor. Pkei sonuçlar ilan edildi mi?
TOKİ KİRAZPINAR KURA ÇEKİLİŞİ AÇIKLANDI MI?
TOKİ Kirazpınar çekiliş sonucu hakkında TOKİ2den yapılan resmi bir açıklama yok. Sonuçlar resmi sayfaya yansıdığı anda aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz.