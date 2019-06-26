TOKİ konutlarında kura heyecanı

İstanbul Kayabaşı’nda yer alan 4 bin 467 adet konutun kurası bugün ve yarın çekilecek. Bugün 2+1 nitelikli 2 bin 338 konutun, yarın 3+1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası yapılacak.

ÇIKMAYANA İADE

Kura ile konutu belli olanlar, idarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde Halk Bankası’nın TOKİ tarafından bildirilecek şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacak. Kura sonucu ev sahibi olmaya hak kazanamayanlar ise başvuru esnasında yatırdıkları bedelleri (2+1 için 500 lira, 3+1 için 1000 lira) yine Halk Bankası şubelerinden iade alabilecek.

GELİR ŞARTI 4800 TL

Sözleşme imzalama aşamasına geçen hak sahiplerinin, başvuru şartlarını karşıladıklarını belgelemeleri gerekecek. Bunun için İstanbul il sınırları içerisinde bir yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiklerini ve hane halkı gelirinin en fazla net 4 bin 800 TL olduğunu (3+1 konut tipi hariç) kanıtlayan belgeleri idareye sunmaları isteniyor.

BORÇ BİTENE KADAR DEVİR YOK

Hak sahipleri, konut satış sözlemesinin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve ceza ödemeksizin satış sözlemesinden cayabilecek. Peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun tesliminden önce sözleşmeden dönebiliyor. 2+1 konut tipi projelerinde sözleşme imzalayanlar borçları bitene kadar konutlarını devredemeyecek. Borç bitene kadar da hak sahibinin ikamet şartı aranacak. 3+1 konut tipi projelerinde ise sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden iki yıl sonrasına kadar devredemeyecek.