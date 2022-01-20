TOKİ Konya Ardıçlı kura çekilişinin 20 Ocak Perşembe günü yapılacağı kurum tarafından daha önceki tarihlerde ilgililere duyurulmuştu. 2+1 ve 3+1 şeklinde hazırlanan dairelerin kura çekilişi için belirtilen tarihin gelmesiyle gözler kura sonuçlarına çevrildi. İşte, 2022 kura sonuçları sorgulama sayfası ve TOKİ Konya Ardıçlı kura çekilişine ilişkin detaylar…

TOKİ KONYA ARDIÇLI KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)tarafından Konya İli Selçuklu İlçesi Ardıçlı Mah. 2-4-5-6. Etaplar Konut Projesi kapsamında inşa 430 adet konut satışa sunulmuştu. Konutların kura çekilişi saat 11.00 itibariyle başladı. Konut Hak Sahipliği ve Konut Belirleme Kura çekilişi TOKİ’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİNİN CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Bununla birlikte, TOKİ Konya Ardıçlı kura çekilişi sonuçları henüz açıklanmadı. Kura çekilişine katılan ev sahibi adayları 2022 Kura sonuçları sorgulama işlemini TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden yapabilecek.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın girişimleri neticesinde Konya’da yapımı başlayan ve ilk etabı teslim edilen TOKİ Ardıçlı Konutları’nda inşaatlar devam ediyor.

Aynı zamanda Konya Selçuklu Ardıçlı 3. Etap projesinde yer alan 2+1 tipi 331 adet ve 3+1 tipi 205 adet konut, satışa ilave edildi.