TOKİ kura tarihleri! Ucuz konutların hak sahipleri belli oluyor

Türkiye’nin dört bir yanında konut üretimini hız kesmeden sürdüren Toplu Konut İdaresi (TOKİ), dar gelirli vatanda􀃱lar için konut inşa ederken bir yandan da konutların teslimlerini yapıyor. İstanbul’dan Şırnak’a, Bursa’dan Gaziantep’e kadar birçok ilde in􀃱ası tamamlanan 21 bin 118 konut, yılın ilk beş ayında hak sahibi vatandaşlara teslim edildi.

TARİHLERİ KAÇIRMAYIN

TOKİ, konutların inşası tamamlandığında bir ‘Konut teslim programı’ hazırlıyor. Bu programda hak sahiplerinin evlerini teslim alması için belirli günler belirleniyor. Örneğin farklı bloklar farklı günlerde evlerini teslim almaya başlıyor. Konut alıcıları, kendileri için belirlenen teslim tarihinde önceden bildirilen banka şubesine giderek, satış bedeli üzerinden KDV ödemesi yapıyor.

KDV'Yİ ÖDEYİN

KDV ödemesinin ardından şantiyeye ulaşarak konutlarını tutanakla teslim alıyor. Konutun sigorta ve DASK işlemleri aracı banka tarafından yaptırılıyor ve bedelleri KDV ile birlikte tahsil ediliyor. Teslimler esnasında ‘Gayrimenkul Satış Sözleşmesi’nin hak sahibinde bulunan nüshasını, kimlik fotokopisini ve KDV tutarının ödendiğine dair belgeyi ibraz etmek gerekiyor. Belgeler eksiksizse ‘Konut Teslim Tutanağı’ ile ‘Konut Tespit Föyü’ imzalatılıyor.

TOKİ KONUTLARI KURA TARİHLERİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), 67 ilde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konutun kura günleri belli oldu. Konutlar için 6 Mart-19 Nisan arasında talepler toplanmıştı. Öncelikle 80 proje için belirlenen takvime göre; hak sahiplerini belirleme kuraları ilk olarak 6 Mayıs’ta Ankara’dan başladı. Bunu Konya, Diyarbakır, Batman, Adıyaman, Giresun, Trabzon, Yozgat takip etti. Pazartesi itibarıyla yeni kuralar çekilecek. 5 Ağustos’a kadar tüm kuraların tamamlanması bekleniyor.

HANGİ İLDE KAÇ KONUT TESLİM EDİLDİ?