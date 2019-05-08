Toplu Konut İdaresi tarafından sosyal konutun kura çekiliş tarihleri belli oldu. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekiliyor? İşte TOKİ kura tarihleri…

MANAVGAT’TA TOKİ KURALARI 10 TEMMUZ’DA

AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu, mart ve nisan aylarında ön başvuruları alınan TOKİ konutları için kuraların 10 Temmuz’da çekileceğini söyledi.

Toplu Konut İdaresi tarafından Manavgat’ın Çeltikçi Mahallesi’nde yaptırılacak olan 236 sosyal konutun kuraları 10 Temmuz’da çekilecek. AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu, son yıllarda Manavgat’ın nüfusunun hızla arttığını ve ilçede konut sorununun ortaya çıktığını belirtti. AK Parti İlçe Teşkilatı olarak vatandaşların ev sahibi olmalarını sağlamak amacıyla daha önceden girişimler yaptıklarını aktaran Başkan Halimoğlu, "Yaptığımız alan çalışmasında Çeltikçi Mahallesi’nde bulunan araziye toplu konut yapılmasını istemiştik. Toplu Konut İdaresi Genel Müdürlüğümüz uzmanları tarafından yapılan değerlendirmede bölgeye 236 konuttan oluşan sosyal konutların yapılabileceği belirtilerek, hazırlık yapıldı. Dar gelirli vatandaşlarımızın da ev sahibi olabilmeleri için mart ayında toplu konut için talep toplandı ve ön başvurular alındı. Çok yoğun talep gelen konutlar için 10 Temmuz’da kura çekimi yapılacak. İnşallah ev sahibi olmak isteyen ama olamayan vatandaşlarımızı en kısa sürede ev sahibi olmasına vesile oluruz" dedi.

AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu, TOKi tarafından yapılacak olan konutların 2+1 ve 3+1 şekilde inşa edileceğini, 2+1 daireler için aylık 475 lira, 3+1 daireler için aylık 929 liradan başlayan taksitlerle 240 aya kadar ödeme imkanı olacağını kaydetti.

İSTANBUL KURALARI HAZİRAN VE TEMMUZDA YAPILACAK

Proje kapsamında İstanbul'da talep toplanan 5 projedeki 6 bin 300 konuta 318 bin 511 başvuru yapıldı. İstanbulluların beklediği kuralar haziran sonu ve temmuz başında olacak.

İstanbul'da ilk kura Başakşehir Kayabaşı'nda 157 bin 474 başvurunun yapıldığı 4 bin 467 konut için yapılacak, kura töreni de 26-27 Haziran'da olacak.

Silivri Alipaşa'da yer alan 685 konut için 28 Haziran'da, Tuzla'da yer alan 500 konut için 1 Temmuz'da, Başakşehir Ayazma'da yer alan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere'de yer alan 337 konut için ise 2 Temmuz'da kura çekimi yapılacak.

ANKARA KURALARI MAYIS VE HAZİRAN AYINDA

Ankara'da talep toplanan 3 bin 661 konutun kuraları mayıs ve haziranda yapılacak. İlk kura ise Ankara Kuzeykent'te talep toplanan 809 konut için gerçekleştirilecek. 6 Mayıs'ta noter huzurunda olacak kura töreniyle hak sahipleri belirlenecek.

Sincan Saraycık projesinde 10 Haziran, Yenimahalle Yakacak'ta ise 11 Haziran'da kuralar gerçekleştirilecek.

İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra ise yoğun başvuruların olduğu diğer şehirlerde de kura takvimi belirlendi.

Buna göre, 46 bin 137 başvurunun yapıldığı Bursa Nilüfer projesinde 9 Ağustos, 12 bin 660 başvurunun yapıldığı Kocaeli Gebze projesinde 8 Ağustos, 12 bin 643 başvurunun yapıldığı Erzurum Aziziye projesinde 30 Temmuz, 8 bin 853 başvurunun yapıldığı Karaman Merkez Kırbağ projesinde 21 Haziran, 17 bin 164 başvurunun yapıldığı Adana Sarıçam projesinde 19 Haziran, 7 bin 189 başvurunun yapıldığı Gaziantep Şehit Kamil projesinde 17-18 Haziran tarihlerinde kura törenleri olacak.

Konya Selçuklu, Beyşehir, Karapınar ve Yunak ikinci etap projelerinde 11 Mayıs, Diyarbakır Yenişehir projesinde 21 Mayıs, Batman merkez projesinde 20 Mayıs, Adıyaman merkez projesinde 24 Mayıs, Giresun Aksu projesinde 27 Mayıs, Trabzon Yomra projesinde 28 Mayıs, Yozgat merkez projesinde 31 Mayıs, Şanlıurfa merkez projesinde 14 Haziran, Mersin Mezitli projesinde 20 Haziran, Afyon merkez projesinde 3 Temmuz, Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı projelerinde 4 Temmuz, Isparta merkez projesinde 8 Temmuz, Antalya Manavgat projesinde 10 Temmuz, Muğla Fethiye projesinde 10 Temmuz, İzmir Selçuk ve Ödemiş projelerinde 12 Temmuz, İzmir Aliağa projesinde 18 Temmuz, Manisa Yunus Emre projesinde 19 Temmuz ve Bartın merkez projesinde 5 Ağustos tarihlerinde kura işlemi yapılacak.