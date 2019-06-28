TOKİ para iadesi ne zaman yapılacak? Paralar ne zaman ödenecek?

50 bin konut projesi için başvurular mart ayında alınmaya başladı. Kura çekilişi ise mayısta başladı ve ağustos ayına kadar devam edecek. Çekilişleri sona eren projelerde başvuru yapıp konut sahibi olamayanlar ödedikleri ücretlerin ne zaman geri iade edileceğini araştırıyor. İşte detaylar...

TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN?

TOKİ başvuru ücreti ödemeleri için kurumdan yapılan net bir açıklama yok. TOKİ tarafından bir takvim belirlenecek ve paralar belirlenen tarihte geri ödenecek.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ 2019 İŞLEMLERİ

1- Hak sahibi olunamaması durumu

Kura sonucunda konut satın alma ve belirleme hakkı kazanamayanların başvuru bedelleri, başvuru sahiplerine belirlenen tarihte iade ediliyor.

2- Başvuru yaptıktan sonra vazgeçilmesi durumu

Haklar iptal ediliyor. Başvuru bedeli ödeyenlere bu bedel geri ödeniyor. Ancak, talep örgütlenmesi çerçevesindeki uygulamalarda ihale işlemleri talebe göre başlatılacağı için başvuruda bulunduktan sonra vazgeçenlere başvuru bedeli geri ödenmiyor. Yine talebin fazla olduğu bazı projelerde de vazgeçenlere başvuru bedelinin geri ödenmeyeceğine dair hüküm sözleşmeye konulabiliyor.

3- Projenin gerçekleştirilememesi durumu

Yeterli talep olmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde de yine başvuru bedeli TOKİ tarafından belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa süre içinde geri ödeniyor.