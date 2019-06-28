TOKİ Silivri kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ'nin İstanbul kuraları başladı. Dün ve Ondan önceki gün Kayabaşı kura sonuçları yapıldı ve sonuçlar ilan edildi. Bugün ise TOKİ Silivri 685 konut kurası bugün saat 10.00'da gerçekleşti. Şimdi tüm gözler kura sonuçlarında...

TOKİ SİLİVRİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Silivri kura sonuçları henüz açıklanmadı. Kura sonuçlarının akşam saatlerinde ilan edilmesi bekleniyor. Kura sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linke tıklayınız.

TOKİ SİLİVRİ KURA SONUÇLARI

Başakşehir Ayazma’da inşa edilecek 311 konut ve Hoşdere’de inşa edilecek 337 konutun kura törenleri ise 2 Temmuz 2019 saat 10.00’da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılarak kura törenleri son bulacak.

Yüzbinlerce ailenin merakla beklediği kura töreni, TOKİ’nin kurumsal sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.