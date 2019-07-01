Binlerce kişi sonuca odaklandı! TOKİ Tuzla kura sonuçları açıklandı mı? Geçerli geçersiz başvuru listesi... TOKİ Tuzla kura çekilişi bugün saat 10.00'da gerçekleşti. 500 konut için gerçekleştirilen kura çekilişinin sonuçları şu an da on binler tarafından merak ediliyor. Öte yandan geçerli geçersiz başvuru listesi de araştırılıyor.