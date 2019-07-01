Binlerce kişi sonuca odaklandı! TOKİ Tuzla kura sonuçları açıklandı mı? Geçerli geçersiz başvuru listesi...
TOKİ Tuzla kura çekilişi bugün saat 10.00'da gerçekleşti. 500 konut için gerçekleştirilen kura çekilişinin sonuçları şu an da on binler tarafından merak ediliyor. Öte yandan geçerli geçersiz başvuru listesi de araştırılıyor.
TOKİ Kura çekilişleri mayıs ayında başladı. İstanbul'da yoğun olarak son 5 gündür çeşitli ilçelerin kura çekilişi gerçekleşiyor. Bugünse Tuzla'daki 500 konut için kura çekilişi yapıldı. Saat 10.00'da başlayan çekilişin sonuçları yoğun bir şekilde aratılıyor. Bir diğer yandan on binler geçerli ve geçersiz başvuru listesini de kontrol etmek istiyor.
TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
TOKİ Tuzla kura çekilişi saat 10.00'da başladı. Sonuçlar henüz resmi sitede yayımlanmadı. Sonuçların akşam saatlarinde resmi sitede yayımlanması bekleniyor.
TUZLA 2+1 GEÇERSİZ BAŞVURU LİSTESİ