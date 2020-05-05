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Ekonomi TOKİ yüzde 20 indirim yapacak! Başvurular yarın başlıyor

TOKİ yüzde 20 indirim yapacak! Başvurular yarın başlıyor

Ekonomi

TOKİ yüzde 20 indirim yapacak! Başvurular yarın başlıyor

TOKİ tarafından, borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 20 oranında indirim yapılacak. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar da bir şarta bağlı olarak yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek. Başvurular yarın başlıyor. İşte detaylar...

05 Mayıs 2020, Salı 12:15 Son Güncelleme:
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TOKİ tarafından, borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 20 oranında indirim yapılacak. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar da borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla, peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek .İndirim kampanyasına, taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler dahil olmayacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 19 Haziran'a kadar ilgili bankaya başvurabilecek.

Başvurular 6 Mayıs'ta başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik bu yılki indirim kampanyasına başvurular 6 Mayıs'ta başlayacak.

TOKİ yetkililerinden alınan bilgiye göre, borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 20 oranında indirim yapılacak.

Yüzde 20 indirim kampanyasından, bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 6 Mayıs-19 Haziran tarihlerinde ilgili bankaya başvurabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında indirimden yararlanılamayacak.

Kampanyadan yararlanma şartları

İndirimden faydalanacak konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borçlarının bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan, geri ödeme taksidi 2018 sonuna kadar başlamış konut ve iş yerlerinin sahipleri yararlanacak. İndirim kampanyasına taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler dahil edilmedi.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

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