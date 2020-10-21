Toplu Konut İdaresi (TOKİ), borcunu erkenden peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasına bu yıl da devam ediyor. 2020 için ilk kampanyayı mayısta yapan TOKİ, yoğun ilgi üzerine indirim kampanyasının ikincisini de bugün itibarıyla başlattı. Peşin ödemede yüzde 20 indirim yapılacak kampanyaya başvurular, 19 Kasım’a kadar sürecek. Başvurular, ilgili bankalara yapılacak.

Kimler yararlanıyor?

Kampanyadan peşin ödemeyle borcunu bitirenlerin yanı sıra borcunun dörtte birini kapatan da yararlanabilecek. Yani, borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yapılan peşin ödemelerde o yüzde 25’lik kısım için yüzde 20 indirim uygulanacak. Kampanyadan yararlanabilmek için konut ve işyeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla TOKİ’ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve Emlak Vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kredi kullanma imkanı

Kampanyadan, satışları 2019 yılı Haziran ayının sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2019 Haziran sonu itibarıyla başlamış konut ve işyeri alıcıları yararlanabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler ise indirim kampanyasından yararlanamayacak. Ayrıca kampanyadan faydalanmak isteyenler, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi’ni imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

TOKI’nin kurasız, başvuru önceliğine göre açık satışta olan 74 konutu bulunuyor. Bu konutlara başvurular yılsonuna kadar devam edecek. Taksitlerin başlangıcı 531 lira olurken, daire fiyatları da 159 bin liradan başlıyor. Işte o liste:











