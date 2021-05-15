Şu anda İstanbul dahil 10 ilde 6’sı engelliler için olmak üzere toplam 1.117 konut için başvuru yapılabiliyor.

SEÇME ŞANSI VAR

TOKİ’nin açık satış olarak sunduğu konutlarda kura yapılmıyor. Başvuru önceliğine göre alım yapılabiliyor ve alınacak daireyi seçme şansı da veriliyor. Şu anda Balıkesir, Bitlis, Bolu, Kırıkkale, Kırşehir, Osmaniye ve Tokat olmak üzere 7 ilde 862 konuta başvuru yapılabiliyor. Tokat Niksar’daki projede özel bir durum var. Satışta bulunan 6 konut sadece engellilere ayrılmış durumda. Kura ile satışa sunulan 258 konut ise Burdur, İstanbul ve Kocaeli’de yer alıyor.

EN AZ 114 BİN TL

Alt ve orta gelir grubuna hitap eden projelerde fiyatlar 114 bin liradan başlıyor. Gelir grubuna ve dairenin şerefiyesine göre fiyatlar artış gösteriyor. Taksitler ise 180 ay vadeye göre 557 liradan başlıyor. Vade ve peşinat oranına göre taksit bedelleri değişebiliyor. Ödeme seçenekleri ise projeden projeye farklılık gösteriyor. Alt gelir grubunda farklı orta gelir grubunda farklı ödeme planı bulunuyor.

240 AYA KADAR VADE

Alt gelir grubu için yüzde 12 peşinat, 180 ay vade veya yüzde 20 peşinat, 240 ay vade sunuluyor. Orta gelir grubunda ise yüzde 10 peşinat bedeli için 120 ay vade veya yüzde 20 peşinat bedeli için 180 ay vade seçeneği bulunuyor. Bazı projelere özel peşinat ve vade oranı da uygulanabiliyor. Örneğin İstanbul Silivri projesinde yüzde 25 peşinata 180 ay vade, engellilere özel Tokat Niksar projesinde yüzde 25 peşinata 120 ay vade sunuluyor.

İNDİRİM KAMPANYASINDA SON GÜNLER

TOKİ’nin borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik 21 Nisan’da başlattığı yüzde 20 indirim kampanyası devam ediyor. Başvuru için son tarih 28 Mayıs. Kalan taksit sayısı 12’den fazla olan ve borcunun tamamını ya da yüzde 25’ini peşin ödeyecek hak sahipleri indirimden yararlanabilecek.

GELİR ŞARTINDA ÜST LİMİT 6.500 TL

Alt gelir grubuna yönelik projelerden konut satın almak için başvuran kişilerin şu şartları taşıması gerekiyor: