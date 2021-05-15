TOKİ'den konutta fırsat! 114 bin liradan başlıyor...
Ev sahibi olamayan vatandaşları az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile kira öder gibi konut sahibi yapan Toplu Konut İdaresi (TOKİ), bir yandan kuralı satışlara devam ederken bir yandan da açık satış yöntemiyle kurasız bir şekilde konut sahibi olma fırsatı sunuyor. // Meltem Kara Söyleyenoğlu-POSTA
15 Mayıs 2021, Cumartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Şu anda İstanbul dahil 10 ilde 6’sı engelliler için olmak üzere toplam 1.117 konut için başvuru yapılabiliyor.
SEÇME ŞANSI VAR
TOKİ’nin açık satış olarak sunduğu konutlarda kura yapılmıyor. Başvuru önceliğine göre alım yapılabiliyor ve alınacak daireyi seçme şansı da veriliyor. Şu anda Balıkesir, Bitlis, Bolu, Kırıkkale, Kırşehir, Osmaniye ve Tokat olmak üzere 7 ilde 862 konuta başvuru yapılabiliyor. Tokat Niksar’daki projede özel bir durum var. Satışta bulunan 6 konut sadece engellilere ayrılmış durumda. Kura ile satışa sunulan 258 konut ise Burdur, İstanbul ve Kocaeli’de yer alıyor.
EN AZ 114 BİN TL
Alt ve orta gelir grubuna hitap eden projelerde fiyatlar 114 bin liradan başlıyor. Gelir grubuna ve dairenin şerefiyesine göre fiyatlar artış gösteriyor. Taksitler ise 180 ay vadeye göre 557 liradan başlıyor. Vade ve peşinat oranına göre taksit bedelleri değişebiliyor. Ödeme seçenekleri ise projeden projeye farklılık gösteriyor. Alt gelir grubunda farklı orta gelir grubunda farklı ödeme planı bulunuyor.
240 AYA KADAR VADE
Alt gelir grubu için yüzde 12 peşinat, 180 ay vade veya yüzde 20 peşinat, 240 ay vade sunuluyor. Orta gelir grubunda ise yüzde 10 peşinat bedeli için 120 ay vade veya yüzde 20 peşinat bedeli için 180 ay vade seçeneği bulunuyor. Bazı projelere özel peşinat ve vade oranı da uygulanabiliyor. Örneğin İstanbul Silivri projesinde yüzde 25 peşinata 180 ay vade, engellilere özel Tokat Niksar projesinde yüzde 25 peşinata 120 ay vade sunuluyor.
İNDİRİM KAMPANYASINDA SON GÜNLER
TOKİ’nin borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik 21 Nisan’da başlattığı yüzde 20 indirim kampanyası devam ediyor. Başvuru için son tarih 28 Mayıs. Kalan taksit sayısı 12’den fazla olan ve borcunun tamamını ya da yüzde 25’ini peşin ödeyecek hak sahipleri indirimden yararlanabilecek.
GELİR ŞARTINDA ÜST LİMİT 6.500 TL
Alt gelir grubuna yönelik projelerden konut satın almak için başvuran kişilerin şu şartları taşıması gerekiyor:
- Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması,
- Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının TOKİ’den konut satın almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/ kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köyevi ve iş yeri hariç),
- Başvuru tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmuş olması,
- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 6.500 TL (İstanbul’da 7.500 TL) olması.