Toplu Konut İdaresi (TOKİ), ev sahibi olma hayali kuran dar gelirli vatandaşlara yeni projeler sunmaya devam ediyor. TOKİ, 50 bin sosyal konut seferberliği kapsamında kurayla ev sahibi yapmayı sürdürürken, bir yandan da kuraya girmeden başvuru önceliği yöntemiyle açık satış yapıyor.

345 LİRADAN BAŞLIYOR

Şu anda dar gelirli vatandaşlar için 26 şehirde, toplam 2 bin 395 konut açık satışta bulunuyor. Bu konutlar için son başvuru tarihi 30 Eylül ve 31 Aralık olarak iki gruba ayrılıyor. 345 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma şansı sunan bu konutların fiyatları 104 bin 518 lira ile 344 bin 234 lira arasında değişiyor.

VADE 15-20 YIL

Ödeme seçenekleri ise 15 yıla hatta 20 yıla kadar uzanıyor. Satıştaki konutlar için peşinat oranları, projeye göre yüzde 10, 12, 15, 20, 25 olarak değişiklik gösteriyor. Ödenen peşinata göre vade de uzayabiliyor. Vade süreleri de projeye göre 96, 108, 120, 180, 216 ve 240 ay oluyor. Açık satışlardan dar gelirli vatandaşlar, emekliler ve şehit aileleri yararlanabiliyor.



