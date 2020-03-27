Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Corona virüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut’tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz” açıklamasını yaptı. Alınan bilgilere göre; TOKİ’ye kamu bankaları aracılığıyla 230 bin konut ve 486 adet arsanın geri ödemesi devam ediyor. Bu ödemelerin nisan ve mayıs aylarına ait taksitleri faizsiz olarak ertelenirken, haziran itibarıyla taksit geri ödemeleri yeniden başlayacak. Emlak Konut’a ise yaklaşık 15 bin kişinin taksit ödemesi bulunuyor.

6 eşit ödeme

Ertelenen nisan ve mayıs ayı taksitleri ise temmuzda dönem artışı yapıldıktan sonra temmuz-aralık aylarına ait taksitlere ilave edilerek 6 eşit taksitte tahsil edilecek. Örneğin aylık 1.500 lira taksit ödeniyorsa, toplam 3 bin liralık ertelenen ödeme 500 liralık taksitlere bölünecek. Temmuzdan itibaren aylık 1.500 liraya 500 lira eklenerek yıl sonuna kadar 2 bin lira ödenecek.

MELTEM KARA SÖYLEYENOĞLU



