Şu ana kadar 50 projede 27 bin 66 hak sahibi belirlendi. Kurada ismi çıkanlar büyük sevinç yaşadı. Kurada ismi çıkmayanlar üzülse de TOKİ, her bütçeye uygun yeni alternatifler sunmaya devam ediyor. Bunlardan biri de açık satışlar. Açık satışlardan dar gelirli vatandaşlar, emekliler ve şehit aileleri yararlanabiliyor.

306 LİRADAN BAŞLIYOR

Şu anda dar gelirli vatandaşlar için 17 şehirde, toplam 1710 konut açık satışta bulunuyor. 16 Temmuz’da 6 şehirde 576 konut daha satışa çıkacak. 306 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma şansı sunan bu konutlar için son başvuru tarihi de 31 Temmuz, 29 Ağustos, 30 Eylül ve 31 Aralık olarak dört farklı gruba ayrılıyor. Tablodan son başvuru tarihlerini inceleyebilirsiniz.

ALT GELİR GRUBU

Açık satışta bulunan konutların başlangıç fiyatı 83 bin 345 lira ile 271 bin 536 lira arasında değişiyor. Ödeme seçenekleri ise 15 yıla hatta 20 yıla kadar uzanıyor. Satıştaki konutlar için peşinat oranları, projeye göre yüzde 10, 12, 15, 20, 25 olarak değişiklik gösteriyor. Ödenen peşinata göre vade de uzayabiliyor. Vade süreleri de projeye göre 96, 108, 120, 180, 216 ve 240 ay oluyor.

240 AY VADE

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimlerine yüzde 10 peşin 240 ay vadeli, sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıcı teslim tarihini takip eden ay itibarıyla başlayacak şekilde konut satışı yapılıyor. Diğer satışlarda ilk taksit ödemeleri sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay itibarıyla başlatılıyor.

MELTEM KARA