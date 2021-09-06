Ekonomi TOKİ'den ikinci kampanya! İndirim yapılacak

TOKİ'den ikinci kampanya! İndirim yapılacak

Ekonomi

TOKİ'den ikinci kampanya! İndirim yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin her yıl yapılan indirim kampanyasının bu yıl yoğun talep üzerine ikinci kez başlatılacağını duyurdu. Kurum, kampanyanın 21 Eylül'de başlayacağını ifade etti.

06 Eylül 2021, Pazartesi 12:52 Son Güncelleme:
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ), borcunu ödeyip tapusunu almak isteyenlere her yıl yapılan indirim kampanyasının yoğun talep üzerine bu yıl ikinci kez başlatılacağını duyurdu. Bakan Kurum, kampanyanın 21 Eylül'de başlayacağını ifade etti.

21 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Kampanyadan faydalanmak isteneler 21 Eylül – 19 Ekim 2021 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.

Borcunun tamamını ya da en az yüzde 25’ini peşin ödeyenler yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

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