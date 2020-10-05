Ekonomi TOKİ'den indirim kampanyası

TOKİ'den indirim kampanyası

Ekonomi

TOKİ'den indirim kampanyası

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, TOKİ'den ev sahibi olanlara borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapılacak kampanyanın 21 Ekim'de başlayacağını duyurdu.

05 Ekim 2020, Pazartesi 23:04 Son Güncelleme:
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) ev sahibi olanlara yönelik yeni indirim kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kurum, paylaşımında şunları kaydetti: 

"TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapıyoruz. 21 Ekim'de başlayacak kampanyamız 19 Kasım'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları yarın TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun." 

AA


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