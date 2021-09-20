Ekonomi TOKİ'den indirim kampanyası! Kimler faydalanacak? İşte başvuru süresi

TOKİ'den indirim kampanyası! Kimler faydalanacak? İşte başvuru süresi

Ekonomi

TOKİ'den indirim kampanyası! Kimler faydalanacak? İşte başvuru süresi

TOKİ indirim kampanyası yarın başlıyor. TOKİ indirim kampanyasından kimler yararlanacak? TOKİ indirim kampanyası tarihleri merak ediliyor. Konut ve iş yeri alıcılarına yönelik TOKİ indirim kampanyası son başvuru tarihi...

20 Eylül 2021, Pazartesi 12:59 Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri...Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 21 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında indirim kampanyası düzenlenecek. Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına büyük indirim yapılacağı ifade edildi. Peki başvuru süresi ne kadar olacaki kampanyadan kimler faydalanabilecek? İşte son dakika haberinin detayları...

KONUT VE İŞ YERİ ALICILARINA TOKİ'DEN DEV İNDİRİM

Son dakika haberi...Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), 21 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek indirim kampanyasında, borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde büyük indirim yapacak.

SON DAKİKA: TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI YARIN BAŞLIYOR

TOKİ Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için yapılan indirim kampanyasının ikincisi de düzenlendi.

TOKİ İÇİN BAŞVURULAR 19 EKİM'E KADAR SÜRECEK

Konut ve iş yeri alıcılarına yönelik yarın başlayacak kampanyadan yararlanmak isteyenler, 19 Ekim'e kadar başvuru yapabilecek.

PEŞİN ÖDEMELERDE YÜZDE 22 İNDİRİM YAPILACAK

Borcun tamamını kapatamayacak olanlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek, 19 Ekim'den sonra yapılacak borç kapatmalarında, indirim oranı uygulanmayacak.

TOKİ TAKSİT SAYISI 12 ve DAHA AZ OLANLAR FAYDALANAMAYACAK

Geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcılarının faydalanabileceği kampanyadan, taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları yararlanamayacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, "Gayrimenkul Satış Sözleşmesini" imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.


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