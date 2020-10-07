Toplu Konut İdaresi (TOKİ), borcunu erkenden peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasına bu yıl da devam ediyor. 2020 için ilk kampanyayı mayısta yapan TOKİ, yoğun ilgi üzerine indirim kampanyasının ikincisini de 21 Ekim’de başlatıyor. Peşin ödemede yüzde 20 indirim uygulanacak kampanyaya başvurular, 19 Kasım’a kadar sürecek. Başvurular, ilgili bankalara yapılacak.

Kimler yararlanıyor?

Kampanyadan peşin ödemeyle borcunu bitirenlerin yanı sıra borcunun dörtte birini kapatan da yararlanabilecek. Yani, borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yapılan peşin ödemelerde de o yüzde 25’lik kısım için yüzde 20 indirim uygulanacak. Kampanyadan yararlanabilmek için indirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve işyeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla TOKİ’ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve Emlak Vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kredi kullanma imkanı

Kampanyadan, satışları 2019 yılı Haziran ayının sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2019 Haziran sonu itibarıyla başlamış konut ve işyerleri alıcıları yararlanabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler ise indirim kampanyasından yararlanamayacak. Ayrıca kampanyadan faydalanmak isteyenler, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi’ni imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

Mayısta kaç kişi faydalandı?

TOKI’nin 6 Mayıs-19 Haziran 2020 tarihinde ilkini yaptığı borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik yüzde 20 indirim kampanyasından 19 bin 370 kişi yararlandı. Vatandaşlar toplam 1 milyar 165 milyon 274 bin liralık borcunu ödedi. Kampanya katılan vatandaşların yüzde 68.76 ’sı, 801 milyon 229 bin liralık borçlarını kişisel tasarrufları ile kapattı. Ayrıca kampanyaya katılan vatandaşların yüzde 31.24’ü, 364 milyonluk 44 bin liralık borçlarını banka kredisi kullanarak gerçekleştirdi. Borcunun tamamını kapatamayan 2 bin 188 konut ve işyeri alıcısı da yaptıkları 86 milyon 172 bin liralık peşin ödemeyle yüzde 20 indirimden faydalandı.

Ne kadar ödeyeceksiniz?

TOKİ’ye olan borcunu erken kapatıp tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcıları, yüzde 20 indirimden faydalandığında, ne kadar ödeme yaparak tapusunu alacağını örnek hesaplamalarla şöyle açıklayalım:





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