21 Nisan’da başlayan kampanya, şu ana kadar vatandaşlardan yoğun ilgi gördü ve 9 bin 604 kişi yararlandı.

TAPULARINI ALDILAR

Kampanyadan yararlananların 8 bin 756’sı (yüzde 91) kalan bütün borçlarını kapatarak, tapularını almaya hak kazandı. Kampanyadan borcunun en az dörtte birini kapatanlar da yararlanabiliyor. Bu kapsamda borcunun tamamını kapatamayan 848 konut ve işyeri alıcısı da belirli bir oranda ödeme yaparak indirim aldı.

YÜZDE 95’İ PEŞİN SATIŞ

Kampanyadan faydalanmak isteyenlere Ziraat Bankası ve Halkbank, konutta yüzde 1.37, işyerinde yüzde 1.47 oranlı 120 aya varan kredi imkanı da sunuyor. Ancak kampanyadan yararlananların yüzde 95’i borçlarını banka kredisi kullanmadan kişisel tasarrufları ile kapatmayı tercih etti. Kredi kullananların oranı sınırlı kaldı.

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