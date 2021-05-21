TOKİ'nin indirim kampanyasına yoğun ilgi! Son gün 28 Mayıs
Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve işyeri alıcıları için düzenlediği yüzde 20 indirim kampanyasına başvurular 28 Mayıs Cuma günü sona erecek.
21 Mayıs 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
21 Nisan’da başlayan kampanya, şu ana kadar vatandaşlardan yoğun ilgi gördü ve 9 bin 604 kişi yararlandı.
TAPULARINI ALDILAR
Kampanyadan yararlananların 8 bin 756’sı (yüzde 91) kalan bütün borçlarını kapatarak, tapularını almaya hak kazandı. Kampanyadan borcunun en az dörtte birini kapatanlar da yararlanabiliyor. Bu kapsamda borcunun tamamını kapatamayan 848 konut ve işyeri alıcısı da belirli bir oranda ödeme yaparak indirim aldı.
YÜZDE 95’İ PEŞİN SATIŞ
Kampanyadan faydalanmak isteyenlere Ziraat Bankası ve Halkbank, konutta yüzde 1.37, işyerinde yüzde 1.47 oranlı 120 aya varan kredi imkanı da sunuyor. Ancak kampanyadan yararlananların yüzde 95’i borçlarını banka kredisi kullanmadan kişisel tasarrufları ile kapatmayı tercih etti. Kredi kullananların oranı sınırlı kaldı.