Konutlar için 6 Mart-19 Nisan arasında talepler toplanmıştı. Hak sahiplerini belirleme kuraları ilk olarak 6 Mayıs’ta, Ankara Kuzeykent’teki 809 konut için noter huzurunda çekilmişti.

636 BİN TALEP

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “2002’den bu yana 840 bin soysal konut inşa ettik. 750 bin vatandaşımız teslim ettiğimiz bu evlerde huzurlu, mutlu bir şekilde yaşıyor. 2023’e kadar 250 bin sosyal konut projemiz var. İlk etabı olan 50 bin konut için 67 ilimizde talepleri topladık, 636 bin talep geldi” dedi.

İŞTE KURA TARİHLERİ