TOKİ'nin sosyal konut kura tarihleri belli oldu
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca (TOKİ), 67 ilde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konutun kura günleri belli oldu.
Konutlar için 6 Mart-19 Nisan arasında talepler toplanmıştı. Hak sahiplerini belirleme kuraları ilk olarak 6 Mayıs’ta, Ankara Kuzeykent’teki 809 konut için noter huzurunda çekilmişti.
636 BİN TALEP
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “2002’den bu yana 840 bin soysal konut inşa ettik. 750 bin vatandaşımız teslim ettiğimiz bu evlerde huzurlu, mutlu bir şekilde yaşıyor. 2023’e kadar 250 bin sosyal konut projemiz var. İlk etabı olan 50 bin konut için 67 ilimizde talepleri topladık, 636 bin talep geldi” dedi.
İŞTE KURA TARİHLERİ