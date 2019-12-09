Toksin atan ve göbek eriten gece kürü tarifi

Tatlı tüketiminin göbek bölgesinde yağ birikmesine büyük bir katkısı vardır. Bu nedenle göbek bölgesindeki yağlardan kurtulmak için ilk olarak tatlı tüketme alışkanlığınızı azaltmanız gerektiğini unutmamalısınız. Haftada 1 defa sadece sütlü tatlı tüketerek tatlı alışkanlığınızı yavaş yavaş azaltma yoluna gidebilirsiniz. Beslenmenizde değişiklikler yaparak ve birazdan vereceğimiz içecek tarifiyle göbek bölgesindeki yağlardan aynı zamanda da vücutta biriken toksinlerden kurtulabilirsiniz.

Bu kürün gece yatmadan bir saat önce tüketilmesi tavsiye ediliyor. Herhangi bir yan etki görülmesine karşı kullanmadan önce bir uzmana danışabilirsiniz.

Malzemeler

Bir adet salatalık

2, 3 dilim taze zencefil

1/2 adet limon suyu

1 çay bardağı su veya maden suyu

1/2 demet maydanoz

Nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri blender'dan geçirin ve taze olarak her gece tüketin. Bu kürü 1 hafta boyunca uygulayın.





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