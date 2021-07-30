Tokyo 2020'de milli atlet Yasemin Can finale kaldı
Türkiye, Tokyo 2020'de atletizmdeki ilk finalini elde etti. Milli atlet Yasemin Can, orijinal ismiyle Vivian Jemutai, 5000 metre elemelerinde 14:50.92'lik derecesiyle kendi serisini 6. sırada tamamlayarak finale kalmayı başardı.
30 Temmuz 2021, Cuma 16:39 Son Güncelleme:
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Yasemin Can 5000 metre elemelerinde 6. oldu ve finale kaldı.
Tokyo 2020'de Milli atletimiz Yasemin Can, 5000 metre elemelerinde 14:50.92'lik derecesiyle kendi serisini 6. sırada tamamlayarak finale kalmayı başardı.
Bu sonuçla Türkiye, Tokyo 2020'de atletizm klasmanında ilk finalini elde etti.
24 yaşındaki atlet, 2015 yılında Kenya'dan alınarak Türkiye için devşirilmiş ve Türk milli olmuştu.
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