Çin'i 3-0 devirerek Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na muhteşem bir başlangıç yapan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya ve ABD karşısında etkili oyununu sürdürse de rakiplerine mağlup olmuştu.

Filenin Sultanları gruptaki 4. maçına Arjantin karşısında çıktı. Filenin Sultanları, Arjantin karşısında aldığı galibiyetle gruptan çıkmayı garantiledi.

Filenin sultanları Arjantin karşısında 3-0 galip geldi.



