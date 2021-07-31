Spor Tokyo 2020'de Türkiye Arjantin karşısında galip geldi!

Tokyo 2020'de Türkiye Arjantin karşısında galip geldi!

Spor

Tokyo 2020'de Türkiye Arjantin karşısında galip geldi!

A Milli Kadın Voleybol takımımız Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubundaki 4. maçına Arjantin karşısında 3-0 galip geldi.

31 Temmuz 2021, Cumartesi 09:13 Son Güncelleme:
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Çin'i 3-0 devirerek Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na muhteşem bir başlangıç yapan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya ve ABD karşısında etkili oyununu sürdürse de rakiplerine mağlup olmuştu.

Filenin Sultanları gruptaki 4. maçına Arjantin karşısında çıktı. Filenin Sultanları, Arjantin karşısında aldığı galibiyetle gruptan çıkmayı garantiledi.

Filenin sultanları Arjantin karşısında 3-0 galip geldi.


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