Dünya Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda vaka sayısı yükseliyor

Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda vaka sayısı yükseliyor

Dünya

Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda vaka sayısı yükseliyor

Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda koronavirüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 153’e yükseldi.

27 Temmuz 2021, Salı 09:26 Son Güncelleme:
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Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi’nden yapılan açıklamada 1 Temmuz’dan bu yana Tokyo Olimpiyat Oyunları kapsamında akredite olan 153 kişide koronavirüs tespit edildiği ifade edildi. Bu kişilerin 79’unun Japonya’dan, 74’ünün ise yurt dışından oyunlara katılmak üzere gelen kişiler olduğu duyuruldu. Komite, son 3 günde toplam 43 vakanın tespit edildiğini açıkladı.

DHA

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