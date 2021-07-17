Spor Tokyo Olimpiyat semtinde ilk pozitif vaka

Tokyo Olimpiyat semtinde ilk pozitif vaka

Spor

Tokyo Olimpiyat semtinde ilk pozitif vaka

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, olimpiyat semtinde ilk pozitif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiğini açıkladı. Salgın nedeniyle 2021 yılına ertelenen Olimpiyat Oyunları, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenecek.

17 Temmuz 2021, Cumartesi 17:56 Son Güncelleme:
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Kyodo ajansının haberine göre başkentin Harumi bölgesinde 13 Temmuz'da hizmete giren olimpiyat semtinde, ilk pozitif Kovid-19 vakası kayda geçti. 

Testi pozitif çıkan kişinin sporcu değil, yurt dışından gelen bir ziyaretçi olduğunu açıklayan komite, şahsa yönelik detaylı bilgi vermedi. 

Tokyo 2020 Üst Yöneticisi (CEO) Muto Toşiro, şahsın semt dışında yakın bir sağlık kuruluşuna taşınarak karantinaya alındığını söyledi. 

21 bina, 3 bin 600 oda ve 18 bin yatak kapasiteli olimpiyat semtinde, turnuvada yarışacak sporcular ile yabancı yetkililer barınacak. 

Salgın nedeniyle 2021 yılına ertelenen Olimpiyat Oyunları, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenecek.

AA

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