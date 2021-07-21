Sporseverlerin heyecanla beklediği 2020 Tokyo Olimpiyatları için geri sayım başladı. Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan olimpiyatlarda bu yıl 100 aşkın sporcu Türkiye’yi temsil edecek. İşte, 2020 Tokyo Olimpiyatları başlangıç ve bitiş tarihleri ile Türkiye’den bu yıl olimpiyatlara katılacak sporcuların listesi…

TOKYO OLİMPİYATLARI NE ZAMAN?

Japonya’da düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, 23 Temmuz’da başlayacak ve 8 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

2020 TOKYO OLİMPİYATLARI’NDA TÜRKİYE'DEN KAÇ SPORCU VAR?

2020 Tokyo Olimpiyatları Türkiye’den en çok sporcunun katıldığı organizasyonlardan biri olma özelliğini taşıyor. Bu yıl olimpiyatlara Türkiye’den toplam 108 sporcu katılıyor.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden derlenen bilgiye göre, olimpiyat oyunlarında Türkiye’yi temsil edecek sporcular şöyle:

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI (12): Nihai kadro sonra açıklanacak.

ATLETİZM (25): Emel Dereli (Gülle atma), Ramil Guliyev (200 metre), Ayşe Tekdal, Abdülselam İmuk, Meryem Pekmez, Şahin Şenoduncu, Salih Korkmaz (20 km yürüyüş), Evin Demir, Yasmani Copello Escobar (400 metre engelli), Eda Tuğsuz (Cirit atma), Yasemin Can (5 bin metre ve 10 bin metre), Meryem Erdoğan, Polat Kemboi Arıkan, Yavuz Ağralı, Kağan Kigen Özbilen (Maraton), Tuğçe Şahutoğlu, Ersu Şaşma (Sırıkla atlama), Özkan Baltacı, Necati Er (Üç adım atlama), Eşref Apak (Çekiç atma), Jak Ali Harvey, Kayhan Özer, Emre Zafer Barnes (100 metre, 4x100 metre bayrak takımı), Ertan Özkan (4x100 metre bayrak yarışı), Oğuz Uyar.

ATICILIK (4): İsmail Keleş (10 metre havalı tabanca), Yusuf Dikeç, Özgür Varlık (25 metre çabuk atış tabanca), Ömer Akgün (10 metre havalı tüfek),

BADMİNTON (1): Neslihan Yiğit

BİSİKLET (2): Onur Balkan (Yol yarışı), Ahmet Örken,

BOKS (6): Buse Naz Çakıroğlu (51 kilo), Batuhan Çiftçi (52 kilo), Busenaz Sürmeneli (69 kilo), Esra Yıldız (60 kilo), Bayram Malkan (81 kilo), Necati Ekinci (69 kilo),

CİMNASTİK (5): Ahmet Önder, İbrahim Çolak, Adem Asil, Ferhat Arıcan (Artistik cimnastik), Nazlı Savranbaşı,

ESKRİM (1): İrem Karamete

GÜREŞ (9): Cenk İldem (Grekoromen 97 kilo), Rıza Kayaalp (Grekoromen 130 kilo), Kerem Kamal (Grekoromen 60 kilo), Yasemin Adar (Kadınlar 76 kilo), Evin Demirhan (Kadınlar 50 kilo), Taha Akgül (Serbest stil 125 kilo), Osman Göçen (Serbest stil 86 kilo), Süleyman Atlı (Serbest stil 57 kilo), Süleyman Karadeniz (Serbest stil 97 kilo)

HALTER (2): Nuray Levent (64 kilo), Muhammed Furkan Özbek (67 kilo),

JUDO (6): Mihraç Akkuş (60 kilo), Kayra Sayit (+78 kilo), Vedat Albayrak (81 kilo), Bilal Çiloğlu (73 kilo), Gülkader Şentürk (48 kilo), Michael Zgank (90 kilo),

KARATE (7): Ali Sofuoğlu (Kata), Dilara Bozan, Serap Özçelik Arapoğlu (Kumite 55 kilo), Uğur Aktaş (Kumite +75 kilo), Meltem Hocaoğlu Akyol (Kumite +61 kilo), Eray Şamdan (Kumite 67 kilo) Merve Çoban (Kumite +61 kilo),

KÜREK (1): Onat Kazaklı (Tek çifte M1x)

MODERN PENTATLON (1): İlke Özyüksel

OKÇULUK (2): Mete Gazoz (Bireysel erkekler klasik yay), Yasemin Ecem Anagöz (Bireysel kadınlar klasik yay),

TEKVANDO (5): Rukiye Yıldırım (49 kilo), Nafia Kuş (+67 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Hakan Reçber (68 kilo), Nur Tatar (67 kilo),

YELKEN (8): Ateş Çınar (Erkekler 470), Deniz Çınar, Beste Kaynakçı, Alican Kaynar (Finn), Ecem Güzel (Laser radial), Okyanus Arıkan (Kadınlar 470), Onur Cavit Biriz (Rüzgar sörfü), Dilara Uralp (Rüzgar sörfü),

YÜZME (11): Berkay Ömer Öğretir (100 metre ve 200 metre kurbağalama),Berke Saka (200 metre sırtüstü), Ümit Can Güreş (100 metre kelebek), Merve Tuncel (400, 800 ve 1500 metre serbest), Emre Sakçı (100 metre kurbağalama), Beril Böcekler (400, 800 ve 1500 metre serbest), Viktoria Zeynep Güneş (200 metre karışık), Deniz Ertan (800 ve 1500 metre serbest), Defne Taçyıldız (200 metre kelebek), Yiğit Aslan (800 metre serbest), Baturalp Ünlü (200 metre serbest),